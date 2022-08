Joven dice que su conductor de Uber es extraterrestre

Una joven sospechó que el conductor de Uber con quien se cruzó era 'extraterrestre' luego de una larga conversación en que algunos datos eran confusos.

En su cuenta, que lleva el nombre de Gordo (@gordoilustra) contó su rara experiencia con un conductor de la plataforma.

Dijo que abordó una unidad con tres paradas diferentes: en la primera, para recoger a su gato; la segunda, a casa de sus padres; y al final, de vuelta a su hogar, en un trayecto que asegura no fue de más de 20 minutos.

"Estando en el Uber, el conductor empieza a tener una plática conmigo bastante peculiar. Cuando le cuento que mi primera parada es para recoger a mi gato, el conductor afirma que los gatos no tienen espíritu local; yo le pregunto a qué se refiere y me cuenta que él leyó que los gatos tienen su espíritu en otra dimensión porque odian ver cosas que nosotros no, y yo asumí que había sido un libro o que había leído o algo así... y me pareció una conversación interesante", relata.

También dijo que la conversación con el conductor, despertó su "espíritu literario", pero no sabría lo que vendría, pues su experiencia se volvería en algo un tanto más peculiar de lo que estaba esperando, indica Milenio.

Y es que al llegar por su pequeña michi, el conductor puso su mano sobre el lugar donde la transportaba y le dijo "mucho gusto", presentándose con su nombre.

"'Ignacio' (nombre genérico con que se refiere al conductor), luego, lleva todo el camino contándome partes de su vida, pero son tan diversas estas partes de su vida no logro hacer un hilo de cuál fue primero que la otra", agrega.

Luego de que ella dijo que estaba cansada, afirma que le contó un paisaje de su vida; "yo aparecí en el mundo a los ocho años, antes de eso, no tengo un sólo recuerdo; no sabía quién era ni de dónde venía, sólo aparecí a los ocho años perdido en el mundo... tiempo después, conocí a un hombre que me enseñó algo muy importante: y es que uno viene al mundo no a buscar un lugar para dormir, sino para descansar".

Ante esto, le explicó como sus padres se conocieron y lo tuvieron, y le aseguró que todo lo que ocurría para nacer era para tener el "regalo" de la vida: "usted tiene que entender que todo eso es premio, porque si fuera castigo, usted ya estaría muerta; aférrese a su animal y no a anclas que pueden pasarse por personas; probablemente yo la olvide pero usted no me olvidará a mí".

También dijo que había personas que actuaban como anclas, puesto que se "aferran" a uno y a un lugar para detenerlo. Entre todas estas tantas reflexiones, le dijo que tuvo como pareja a una mujer rusa, con quien cayó en las drogas y luego se volvió indigente en Estados Unidos; tras esto, le dijo que se encontró "completo" siendo conductor de Uber tras "haber vivido todas esas vidas".

También la joven sintió miedo de que la pudiera secuestrar, pero se encontraba frente a su casa y todo parecía estar tranquilo, hasta su gatita. Sin embargo, la dejó con un mensaje final.

"Trate de aferrarse a esos lugares donde usted logra descansar, las cosas son necesarias pero son ellas las que necesitan de usted, no al contrario", expresó el conductor.

"Tal vez nos encontremos en muchos años aunque yo no voy a ser el mismo, y a pesar de que usted no lo crea, quizás usted tampoco", finalizó

Hubo gente que aseguró haber tenido experiencias parecidas y otras que aseguran que no se trataba de un extraterrestre sino de un "alma vieja", un "guía espiritual" o un "viajero del tiempo".