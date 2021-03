Joven con una prótesis reprende a una anciana que lo regaña por estacionarse en un lugar para minusválidos

Un usuario de TikTok con una prótesis en la pierna se ha vuelto viral en los últimos días a raíz de su discusión con una anciana que le criticó por aparcar en una plaza de minusválidos en un McDonald's de Australia.

En un video en TikTok, donde cuenta con más de 160 mil seguidores, Paniora Nukunuku relata visiblemente furioso que la mujer había llamado a su ventana, exigiendo saber si la placa de discapacidad que había en su parabrisas era realmente suya.

"¿Por qué las personas mayores creen que son la Policía de la discapacidad?", se pregunta el hombre, explicando que, aunque no se puede apreciar su discapacidad cuando está sentado en el auto, tiene una tarjeta que lo demuestra. "Aunque alguien no parezca viejo, no parezca 'lo suficientemente discapacitado', si tiene esto, te callas la boca y te vas", señala el autor del video, visiblemente enfadado.

En otra grabación, Paniora se acerca a la anciana para enseñarle su prótesis y preguntarle sobre los motivos de su actitud. "Te diré por qué. Te lo pregunto porque lo necesito desesperadamente. Ha habido momentos…", intenta explicar la mujer, pero el 'tiktoker' la interrumpe diciendo: "Tengo una pierna y me pregunta si esta tarjeta es mía".

"Lo hice y tengo derecho a hacerlo", responde la anciana, pero Paniora objeta: "no, no tiene derecho a hacerlo. Si la tarjeta está ahí, no tiene que preocuparse por ella".

"Hay una razón por la que tenemos la tarjeta. Es para que esto no suceda, por lo que no asuma que alguien no está lo suficientemente discapacitado. No vuelva a hacer eso", añade el joven, publica RT.

Muchos usuarios han elogiado a Nukunuku por defenderse, pero algunos lo han criticado por la forma en que le habló a la anciana.