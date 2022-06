Joven con posgrado acepta salario de 5 mil pesos ante desempleo y pide que "no se quejen de su trabajo godín"

CIUDAD DE MÉXICO.- La situación laboral y económica resulta complicada para varias personas y un ejemplo de ello fue evidenciado por un joven que dijo tener carrera y posgrado, mas pese a ello ha batallado por años para conseguir empleo, por lo que aceptó una oferta de cinco pesos mensuales que solo durará por unos meses.

Fue a través de un TikTok, que se hizo viral, donde el joven explicó que estaba en una fila junto a muchas otras personas, que al igual que él buscaba un trabajo, y la vacante ofrecida era temporal por parte del gobierno.

Es una fila para un apoyo de gobierno con un trabajo temporal donde te pagan cinco mil pesos y trabajas de lunes a viernes, sales a las 3. No es por menospreciar la ayuda, pero tengo licenciatura en mercadotecnia, estudié un posgrado en mercadotecnia y llevo un buen rato sin encontrar un trabajo. Olvídate uno que te paguen bien, no hay trabajo”.

Joven con posgrado acepta salario de 5 mil pesos ante desempleo

El joven explicó que luego de salir de la universidad tuvo un trabajo en el que ganaba 15 mil pesos, pero lo perdió debido a recortes por la pandemia de Covid-19 y desde entonces no logró conseguir otro.

Lo máximo que he ganado son 15 mil pesos mensuales y me dijeron de este de cinco mil pesos y dije va. Es mucho menos de lo que ganaba en mi primer trabajo saliendo de la carrera. Ya me di cuenta que no sólo soy yo, toda esa gente está buscando trabajo porque no hay trabajo”.

Al ver la fila, señaló haber reflexionado de que era un empleo mucho menos pagado que el que tuvo al salir de su carrera, pero añadió que no solo era él quien buscaba, sino mucha más gente.

El mercadólogo comentó que no había a quien culpar de la situación, pero esperaba conseguir el empleo, pues no todos serían contratados.

A mí se me hace injusto, pero no hay a quien culpar, es la situación, la vida. Yo estudié mi carrera para tener un mejor estilo de vida, ahorita me voy a formar para ver si me gano cinco mil pesos porque dicen que no a todos, es un trabajo que va a empezar en julio y va a acabar en diciembre”.

Por último hizo una reflexión en la que pidió que todos los que tengan empleo, o "trabajo godín", no se quejaran, ya que existen otros que desearían ese empleo.