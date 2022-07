Joven con cáncer falta a su graduación al ser hospitalizado, rector le lleva su título

Hay académicos que tienen compromiso real con los alumnos, uno de estos casos es el del rector de una Universidad de Colombia que acudió al hospital en donde se encontraba el joven Elvis González que por problemas de salud (cáncer) no pudo asistir a su graduación.

Fue a través de medios locales en donde sorprendió el noble gesto que hizo el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, con un joven que tras varios años de dedicación logró terminar la carrera de Diseño Gráfico, pero por problemas de salud no pudo recibir su título.

Los médicos le aconsejaron al joven no acudir a su graduación, pues tendría que ser hospitalizado por la leucemia que padece. El rector Mauricio Molinares decidió hacer una pequeña ceremonia en la habitación 401 de la clínica, en donde estaba hospitalizado el joven, indica Milenio.

Con una toga y el diploma, el joven pudo graduarse, además de recibir palabras en su honor.

“Hermano, felicitaciones, vamos a graduarte. Los médicos, al parecer, no permiten que tú puedas ir a graduarte en la universidad, pero si tú no vas allá, nosotros venimos acá a graduarte. Aquí en esta bolsa yo he traído tu toga y tu birrete. Yo ya me he acabado de mudar aquí abajo en la puerta de la clínica. Entonces, nada, ¿estamos listos?”, dijo el rector Molinares a Elvis.

El estudiante agradeció el gesto que le permitió volverse en un profesional:

“A la Universidad Autónoma del Caribe muchas gracias por todo el apoyo y por toda la dedicación que me dieron para poder convertirme en un profesional”, dijo el joven de la Universidad Autónoma del Caribe.