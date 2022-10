Joven australiana publicó escalofriante TikTok antes de desaparecer

Una joven que desapareció en un terreno "desafiante" en el extremo norte de Queensland, Australia, publicó un TikTok inquietante antes de desaparecer.

La última persona que vio a Tea Wright-Finger, de 19 años, fue un amigo que la dejó cerca de su auto Toyota Prado 4WD azul en Richmond, 310 millas al oeste de Townsville, el 16 de octubre.

La trabajador de una estación de ganado publicó un video de TikTok menos de dos semanas antes de su desaparición que decía: “No me siento muy bien, quiero irme a casa”.

El los comentarios de la publicación, se puede ver a una gran cantidad de usuarios deseando que pronto pueda volver a casa.

Mientras Wright-Finger entra en su noveno día desaparecida, sus seres queridos están cada vez más desesperados.

Una búsqueda de 434 millas de ancho para la adolescente aún no ha dejado ninguna pista de dónde pueda estar o de lo que sea que haya sucedido; sin embargo, la policía se está enfocando en el área del río Flinders, ya que su teléfono se encendió brevemente allí a las 9:30 am el martes pasado. Así mismo, no se ha usado su tarjeta bancaria desde la última vez que fue vista.

Esperan encontrarla con vida

La policía de Queensland dijo que estaban peinando "terrenos desafiantes" y espesa vegetación ribereña y esperaban encontrar a Wright-Finger "sana y salva".

La búsqueda de hoy y la del fin de semana se concentra en el análisis de algunos datos de teléfonos móviles”, dijo el inspector Damian Crosby, quien agregó que los policías no estaban seguros de lo que le había pasado. “Obviamente estamos preocupados por el bienestar de Tea. Nos gustaría localizarla lo antes posible”, agregó.

La madre de la adolescente desaparecida, Tracy Wright, agradeció a las personas que ayudaron en la búsqueda de su hija, menciona el NYP.

“La policía de Richmond acaba de llamar: recibieron un "ping" del teléfono de Tea el martes y todavía estaba en el área de Richmond”, escribió en Facebook el sábado. “No fue hasta el miércoles por la mañana que comenzó a ir directamente al [buzón de voz]. Debido a esto, hoy tienen dos helicópteros nuevamente buscando y manejando todos los caminos nuevamente. Ha llovido bastante, por lo que los caminos de grava están muy mojados... Han hecho ping a su teléfono, así que si lo enciende o lo usa, podemos tener una idea de dónde está”, dijo la madre.

Una intensa búsqueda

El rescate de Mount Isa RACQ LifeFlight ha recorrido un área de búsqueda de 434 millas.

EL SES y voluntarios también la buscan.

Wright-Finger tiene vínculos con el Territorio del Norte, Bundaberg en Queensland y las granjas cerca de Richmond.

La joven desaparecida es de tez blanca, mide 1.79 metros de alto, con una constitución mediana y tiene cabello rubio o castaño claro.

Conducía un Toyota Prado 4WD azul 2013, registro 210-TLA.

Se le ha solicitado a cualquier persona que tenga información de ella que se comunique con la policía de Queensland.

