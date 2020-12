Joven acude con falda a su graduación, le niegan el diploma

Un estudiante acudió a su graduación con una falda y las autoridades escolares le impidieron recibir su diploma.

En redes sociales, el estudiante denunció que hubo machismo y homofobia en la conducta del director del colegio.

Los hechos ocurrieron en la provincia Tucumán, al norte de Argentina.

Luis Villafañe, alumno de la Escuela Técnica de Juan Bautista Alberdi acudió a la entrega de diplomas usando una falda.

En una entrevista en una radio local dijo que fue reprendido por el director del plantel quien le impidió recoger su diploma de bachillerato, indica 24 Horas.

“Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó que hacía vestido con ropa de mujer. Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: la ropa no tiene género. Él me contestó que me tenía que ir”, declaró.

Villafañe utilizó las redes sociales para denunciar lo ocurrido y publicó su foto vistiendo falda y en la descripción de la imagen escribió:

“La homofobia y el machismo en las instituciones escolares existen. Y todxs lxs que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestxs a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos egresemos (si es que nos dan la posibilidad de hacerlo). Como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda ésta clase de acciones, por nosotrxs y por lxs que vienen”.

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte de las autoridades de Tucumán.