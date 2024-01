Jesús, revendedor de Rosca de Reyes, expresa estar triste por no haber vendido todas

El pasado sábado 6 de enero, con motivo del Día de Reyes, las redes sociales se vieron sacudidas por una polémica desatada por revendedores que adquirieron roscas de la tienda Costco a 369 pesos (las que no tienen relleno) para comercializarlas en sus localidades a precios exorbitantes, llegando incluso a los 800 pesos.

Uno de los revendedores que ganó notoriedad en la plataforma TikTok, identificado como "Jesús a mi estilo", respondió a las críticas defendiendo su acción. Aseguró que no hacía daño a nadie, justificando que simplemente ahorraba dinero al comprar las roscas en Costco para luego revenderlas a 500 pesos, ofreciendo además servicio de entrega a domicilio.

En un nuevo video publicado el mismo Día de Reyes, Jesús informó que aún contaba con una considerable cantidad de roscas y, sorprendentemente, admitió estar enfrentando pérdidas económicas. A diferencia del año anterior, donde logró vender todas las roscas, este año experimentó una disminución en sus ganancias, posiblemente afectado por el debate generado en redes sociales sobre la ética de la reventa de este popular producto festivo.

"Gente, la neta ya ando preocupado, ya estamos a seis de enero, y el año pasado para el 5 ya habíamos vendido todo. La neta sí me agüita porque mucha gente ha tirado mucho hate, y yo creo que esa gente ha hecho que los demás no quieran comprar. Todavía nos quedan varias, nos quedan muchas, y sí me agüita mucho, gente, porque vamos a perder dinero nosotros, gente", expresó Jesús.