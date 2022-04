Jefe pide a empleados que digan 'El Credo' para descansar el Viernes Santo

En México no todos los trabajadores descansan en la Semana Santa. Algunos siguen con sus jornadas regulares. Por ello, se volvió viral en TikTok un video en el que al parecer un jefe puso un ‘reto’ a sus trabajadores para que pudieran tomar días de descanso.

De acuerdo con el video, de la cuenta Charli Martell, un jefe decidió poner a prueba a los trabajadores de la empresa, indica Milenio.

Los trabajadores tenían que mostrar que se sabían el ‘Credo’, de la religión católica. Durante esta Semana Santa se conmemora y recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo.

A pesar de que al inicio de la prueba fue grupal, ningún trabajador lo logró, así que pasaron a una fase individual, en la que tampoco lo consiguieron. Se quedaban a la mitad o se olvidaban de algunos fragmentos.

El jefe de la empresa dijo que los trabajadores sí tendrían el día de descanso a pesar de fallar. Aclararon que sólo era una dinámica para TikTok.

“Yo hubiera cantado ‘tú eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerteeeee... mi trébol de buena suerte’”; “soy atea, pero me sé El Credo desde los 5 años”; “ay noooooo yo le dije a mi jefa que si mañana se trabajaba normal o no por el viernes santo y me dijo, es hasta la otra semana y tú si trabajas atea”, se lee en los comentarios.