Jaime Maussan investiga mensajes de vida extraterrestre en documental

CIUDAD DE MÉXICO.-El periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan, protagoniza "Círculos de cultivo", un documental en el que investiga los mensajes ocultos detrás de las grandes figuras y diseños que han aparecido de forma desconocida en algunos campos de cultivo que podrían ser una muestra de vida extraterrestre, según su experiencia.



"Creo que en muchos aspectos este es un fenómeno que excede nuestros niveles (de entendimiento y realización) y quizá lo hacen así para que nos demos cuenta que están mucho más allá que nosotros", dice en entrevista con Efe el ufólogo, quien añade que la "arrogancia del ser humano no nos permite ver más allá".



Evidencias de lo que podrían ser señales "cósmicas y mensajes celestiales plasmados sobre la tierra en campos de cultivo", son algunas de las cosas que plantea el documental que llega a Latinoamérica por History el 21 de abril.

Fotografía cedida hoy por Photoamc que muestra al periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan, mientras habla durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/Photoamc



Maussan viajó al Reino Unido, uno de los lugares donde se producen la mayor cantidad de los llamados círculos de cultivo, para investigar de primera mano estos mensajes que, aunque complejos, intentó explicar de la forma amigable y entretenida al público.



Los círculos de cultivo suelen ser figuras que aparecen de repente y que se presentan con una simbología específica.



Se piensa que hacen alusión a aspectos religiosos, información astronómica o matemática, entre otros temas y su nivel de precisión, dimensiones e inmediatez ha hecho que se crea que se trata de una creación extraterrestre.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Lo tratamos de hacer lo más sencillo posible, estas figuras son muy complejas, cuando te pones a hablar de fórmulas matemáticas, equilibrios y de ciertas cosas no resulta tan fácil, ni atractivo", abundó el periodista.



Jaime relata que este tipo de fenómenos tiene su primer registro en el siglo XVII, no obstante, en la época moderna se dieron nuevos registros en la década de los 60 en Wiltshire, Inglaterra, lugar al que viajó el ufólogo para hacer parte de la investigación.



Pese a que mucha gente niega que este tipo de acontecimientos sean de origen extraterrestre, Maussan está convencido de su autenticidad.



"Apenas alcanzamos a vislumbrar una pequeña parte de lo que significan estos mensajes y eso me lleva a considerar que son auténticos. Las personas que no creen dicen que quienes lo hacen son personas que no tienen gran educación, ni un gran conocimiento, entonces, ¿van a saber de esto?, lo dudo mucho", sentencia.



Y aunque "México no se ha distinguido como uno de los centros de esta actividad", el documental investigará los pocos que han existido en el país, así como en Brasil, otros países de Europa y Estados Unidos.