“Jabón de perro nos mandaron": Mujer enfurece al recibir en despensa un jabón Zote

Una mujer se ha vuelto viral en las redes sociales por enfurecer al recibir jabón Zote.

“Jabón de perro nos mandaron. Este jabón es para bañar perros no para la gente”, dice la señora que no ha sido identificada.

Además se mostró indignada por que la despensa que también le enviaron no era para 15 días como al parecer le habían prometido.

“Con esto comes 4 días nada más, no viene jabón, papel higiénico, no viene nada”, dice.

Se dice que la mujer es originaria de Honduras, y que la ayuda provenían de Guillermo Maldonado, un líder de una iglesia local.

En Twitter recientemente defendieron el uso del jabón Zote, ya que lo señalan como excelente limpiador de ropa y desinfectante.