Italia dará hasta 500 euros a las familias que se queden en el país para incentivar el turismo en verano

El Gobierno de Giuseppe Conte, máximo mandatario de Italia, pondrá en marcha una serie de medidas para incrementar el turismo en el país este verano, un sector especialmente afectado por la crisis del coronavirus, po lo que dará hasta 500 euros a las familias, se cree que con esta ayuda se podrán cubrir gastos como desplazamientos o compras dentro del territorio.

El bonus será de 300 euros para las parejas que viajen sin hijos, y 150 para los que lo hagan en solitario. La idea es la de estimular la economía nacional y que sean las empresas las que apliquen el descuento, que posteriormente abonaría el Estado, informa el ‘Corriere della Sera”.

“Este verano, las bellezas de Italia no se quedarán en cuarentena”, aseveró el primer ministro en páginas del citado diario.

“Si perdemos el verano habrá muchas empresas que no llegarán a la próxima temporada baja. Aquí en Venecia ya encuentras algunos hoteles pequeños que están en venta porque no aguantan la crisis. Aquí trabajamos mucho con el mercado americano, que tal vez no volvamos a ver hasta mitad del año que viene, y que tiene una capacidad de gasto más alta.

Los hoteles de lujo están sufriendo mucho, pues trabajaban prácticamente sólo con extranjeros”, comentó por su parte la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Hoteleros, Stefania Tea.