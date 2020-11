Inventa grilletes para mantenerte atrapado hasta que termines de hacer ejercicio

En el canal de YouTube I Made This, decidieron diseñar una especie de grilletes robóticos que solo te soltarán si has cumplido con el número de flexiones que has marcado previamente. Gracias a una cámara y algo de aprendizaje automático, el sistema lleva la cuenta de cuántas flexiones has hecho, y te liberará cuando hayas alcanzado tu objetivo.

“Este robot te hará la vida más difícil”, reza la descripción del video. Viendo el aparato, no parece que mientan al respecto.

El propio creador del aparato señala que después de indicar la cantidad de flexiones que quieres hacer, deberás “rezar para que el ordenador no se bloquee”. ¿Qué pasa si eso ocurre? ¿Significa que tendrás que arrastrarte hasta la cocina para cortarte las piernas y liberarte? Es cierto que quizás puedas avisar a alguien para que te ayude, pero conllevaría una vergüenza horrible con la que no se si estoy dispuesta a vivir. Y qué hay de los materiales utilizados. ¿Te levantarás con toda la pierna llena de astillas? , publica Gizmodo.