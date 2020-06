Interpretan temas clásicos con maquinas de escribir

La Boston Typewriter Orchestra saltó a la fama por utilizar en sus composiciones máquina de escribir en lugar de instrumentos musicales.

La banda formada en 2004 por seis miembros reinterpreta temas clásicos con sus tecleando las letras que se arropan bajo la portentosa voz de sus integrantes.

Su historia comenzó una noche en 2004, cuando Tim Devin, el líder de la banda, recibió el regalo de una máquina de escribir.

Su andadura musical comenzó inicialmente en fiestas en casas particulares, pero rápidamente ampliaron su radio de acción a clubes, festivales de arte y museos.

Pronto ganaron cierta repercusión y sus composición ‘Entropy Begins at the Office’ se han utilizado, por ejemplo, en anuncios promocionales para la película The Post, dirigida por Steven spielberg.