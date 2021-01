Inspirada en Selena, fan recrea el tradicional lotería

Brenda Herrera, una joven estudiante de diseño, tomó elementos de la tradicional lotería mexicana y los conjugó con su afición por la cantante Selena Quintanilla, llamada en vida “La reina del Tex-Mex”, para crear una réplica del popular juego de mesa, con imágenes alusivas a la cantante, su vestuario y accesorios, o en sus canciones famosas.

Así, la sirena se convierte en "La Selena"; el corazón en "El Bidi bidi bom bom", y la Estrella, en "La Estrella de la fama", entre otros diseños.

Originaria de Huajuapan de León, Oaxaca, Brenda estudia Diseño Gráfico en el Centro Universitario Tehuacán (CEUT) y su pasión por Selena le viene desde pequeña pues, cuenta, sus padres oían esa música y para ella, “era un gusto” hacer sus tareas escolares mientras escuchaba "El chico del apartamento 512", o "Como la flor", mientras resolvía problemas de matemáticas.

“Yo crecí escuchando a Selena y un día vi en TikTok a una chica que jugaba una lotería de Selena, creo que es la que vendieron en su museo, en Corpus Christi, Texas; pero hasta donde sé, solo vendieron pocas piezas, por lo que me puse a buscar en internet si había para comprar una. El resultado fue fallido, pero recordé que yo como diseñadora gráfica, podía retarme a hacer una, y tomé mi tableta y me puse a ilustrar todo lo que me recordaba a Selena”, detalló la joven a MILENIO.

El resultado de su trabajo fue todo un éxito, pues al subir en la misma red social cómo elaboraba la lotería, se volvió viral y no le quedó de otra, que hacer más ejemplares, pues los usuarios le pedían que las vendiera.

“Con los pocos recursos que tenía hice la mía pero, en cuestión de horas, los internautas me empezaron a saturar de comentarios para que les vendiera un ejemplar. Me atreví y ahora no paro, estoy haciendo para muchas personas del país”, externó.

Tampoco se hicieron esperar los ´haters´, pues algunos la acusaron de robarse ideas o que se quería colgar de la fama de la cantante, revivida justo en estos días por una serie de Netflix; sin embargo, Brenda subió una fotografía a Instagram y sus seguidores la etiquetaron a la cuenta oficial de Selena, que no sólo no la cuestionó, sino que además le dio un “like” de aprobación.

“Me puse muy contenta, pues creí que no lo iban a ver y que mi trabajo sólo se iba a quedar ahí varado en redes; pero no fue así, de hecho hasta esa cuenta oficial de Selena vio mis historias”, recalca orgullosa.

¿Crees que a Selena le hubiese gustado tu lotería?

“Claro, para mi es una manera de honrarla. Se que ella era muy cercana a sus fans, por lo que no tengo ninguna duda de que a ella le hubiese gustado. Y si Selena estuviera viva, le mandaría una lotería para que me tuviera presente, así como yo la tengo presente en mi corazón”, sonrió.

Brenda ha tenido algunas complicaciones para conseguir el material que utiliza en la elaboración de su lotería, pues no hay suficientes imprentas que la ayuden a imprimir en grandes cantidades; y con la pandemia de covid-19, peor aún, no puede viajar a la Ciudad de México para comprar materiales.

La joven explica que el propósito de crear esta lotería es, también, para ofrecer al mercado algo innovador, un producto con el que los mexicanos puedan seguir recordando a la intérprete de la "Carcacha".

“Nunca lo he hecho por dinero, sino por el amor que le tengo a esta gran artista; sin embargo, debo decir que quiero vivir de esto en algún momento, cuando salga de la universidad. Y si esto es un reto para enfrentarme al mundo laboral, pues lo haré”, concluye.

Ventas por paquetes

Si te interesa adquirir una lotería, lo puedes hacer a través de su cuenta de Facebook sharonshop.mx, donde puedes ver los paquetes que se ofrecen.

Selena Mix

Incluye una lotería de 24 cartas y 4 tableros; además de una taza con imágenes de canciones de “La reina del Tex-Mex”.

Selena Amor prohibido

Set Incluye la lotería con 24 cartas y 4 tableros, una taza de Selena, un llavero de acrílico, un póster de “Selena y Los Dinos”, una pulsera morada –color favorito de la cantante–, polaroids con autógrafos, un regalo extra que manda la diseñadora, stickers y una postal.

Libretas y otros artículos

Esta tienda en línea también ofrece libretas con portadas de la cantante, así como llaveros y stickers para decorar tu computadora o celular.

“Trato de que en cada pedido haya un detalle que a mis clientes los deje satisfechos, y que cuando abran su paquete sea una linda experiencia, sobre todo si encuentran algo que les recuerde a Selena Quintanilla”, finalizó.