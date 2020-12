Influencer rusa critica a Oaxaca por respetar medidas sanitarias

México es considerado como un referente del turismo, entre otras cosas, por su riqueza cultural y gastronómica. Sin embargo, este año ha sido uno de los sectores que mayor impacto negativo ha tenido debido al covid-19, por lo que algunos lugares han tenido que implementar protocolos sanitarios para minimizar los contagios.

Este tipo de medidas no le han caído nada bien a Xenia Reina, una influencer rusa que vive desde algunos años en nuestro país. Lo joven utilizó sus redes sociales para compartir su mala experiencia en Oaxaca, donde se encuentra de viaje, indica Milenio.

En las últimas horas publicó un par de historias en Instagram que llamaron la atención de sus seguidores, pues se manifestó en contra de las acciones sanitarias que ha aplicado el estado sureño, el cual se ubica en semáforo naranja.

De acuerdo con sus Stories, quería visitar las ruinas arqueológicas de Monte Albán, pero las encontró cerradas y según ella, sólo dejaron ingresar a mexicanos que llegaron desde las 7 de la mañana. Cabe destacar que el sitio tiene un aforo reducido de 400 personas al día.

"No pude ni entrar a Monte Albán porque a las 11 am ya no tienen espacio. Sólo pasaron los mexicanos que se formaron a las 7 am. Pésimo, PÉSIMO lugar para turistear. Jamás regresaré a visitar este estado paranoico. ¡Se creen demasiado! Hay mucho mejores lugares en el país y sin hacer tanta estupidez. ¡Bye para siempre, Oaxaca!".

Agregó que tampoco pudo entrar a Yagul, pues la zona arqueológica se encuentra permanentemente cerrada por la emergencia de coronavirus.

"Hasta ese lo cerraron. Ya no gastaré ni un peso más en Oaxaca, no se lo merecen. EL PEOR ESTADO DE MÉXICO QUE CONOZCO".

Con la cola entre las patas

Luego de sus críticas, Xenia se disculpó, señalando que ha recibido amenazas y reconoció que exageró en sus comentarios: "¡Tranquilícense! Yo me la pase súper bien en Oaxaca, es un lugar sumamente bonito con mucha historia y cultura. Admito que tal vez exageré algo en mis publicaciones, pero fue resultado de mi cansancio".

Xenia Reina tiene casi 60 mil seguidores en su cuenta de Instagram, mientras que en su perfil de TikTok está a punto de llegar a los 400 mil.