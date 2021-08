Influencer descubre que puede tener grave enfermedad gracias a sus seguidores

El usuario de TikTok quien se encuentra bajo el apodado de 'Seattle Tech Bro' descubrió que podía tener cáncer de tiroides, gracias a las advertencias que le hicieron dos de sus seguidores, que se percataron de que tenía dichas glándulas hinchadas.

"TikTok me dijo que tenía cáncer. Y parece que tenía razón", explicó después en un vídeo. "Gente me comentó o me envió un mensaje directo diciendo que mis tiroides se veían un poco agrandadas y que debería realizar un chequeo, dado que podría ser canceroso", añadió.

"Y por mucha precaución, y solo porque me pongo ansioso por este tipo de cosas, seguí adelante y lo revisé", continuó el 'tiktoker', detallando que, tras varias pruebas y ecografías, se descubrió que había un 95 % de posibilidades de que el bulto fuera cancerígeno, por lo que decidió que se lo extirparan.

Seattle Tech Bro', que ha dejado temporalmente de publicar vídeos mientras se recupera, porque le cuesta hablar, ha expresado su agradecimiento a sus fans por su paciencia y sus consejos relacionados con la salud.

La glándula tiroides se sitúa en la base del cuello, justo detrás del hueco donde se unen las clavículas. Formada por dos lóbulos conectados por un puente de tejido, produce y libera hormonas que regulan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal y el peso.

En una primera etapa, el cáncer de tiroides no presenta síntomas. Pero a medida que la enfemedad avanza, la persona que la padece puede presentar un bulto, dificultad para tragar, tos, cambios de voz y dolor en el cuello y en la garganta.