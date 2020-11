Influencer dejó el alcohol y su cambio fue impactante

La influencer australiana, Nadia Bokody, generó sorpresa en el mundo de los youtubers tras apartar al alcohol de su vida.

La celebridad australiana perdió dos kilos en un mes y ha desatado una catarata de comentarios en el mundo virtual.

La decisión de una influencer australiana: los detalles

La joven australiana grabó su día a día en el mes de octubre después de decidir dejar al alcohol.

En estos videos difundidos por las redes, Nadia Bokody confesó los sentimientos que tenía y qué tomaba para evitar beber una copa de alcohol, una cerveza o vino, indica Radio Mitre.

“Todavía estoy bien. Estoy aquí con mi agua en una copa de cóctel para sentirme mejor”, se la escucha decir en uno de los posteos que hizo en la plataforma.

El antes y el después de la influencer que decidió dejar el alcohol.

Para finales de octubre, Nadia comentó lo que generó su dieta sin nada de alcohol. En el vídeo que publicó se puede ver el vientre de la joven menos hinchado al haber perdido dos kilos. Ella misma aseguraba que, durante este reto, se había dado cuenta que no le gustaba beber tanto como ella pensaba y que utilizaba el alcohol como “un lubricante social”.

“Pensé que iba a ser muy difícil, pero cuanto más lo haces más natural se te hace. Ha sido una lucha de principios rechazar el alcohol pero no he sentido la necesidad de tomarme un cóctel. Me he sentido bien tomándome mis copas sin alcohol y disfrutando del tiempo con mis amigos”, revelaba Nadia Bokody en aquel momento.

Por último, destacó que ahora se siente con mucha más energía y se siente mejor.