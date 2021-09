Imágenes captadas con un dron reabre debate sobre el "Monstruo del lago Ness"

Richard Mavor, se encontraba participando en el Great Glen Canoe Challenge y no se dio cuenta de que había capturado por medio de su dron a la legendaria bestia hasta que los espectadores vieron a la misteriosa criatura en el agua.

Mavor estaba grabando contenido para su canal de Youtube, cuando accidentalmente atrapó a la figura nadando en las orillas del lago en agosto, publica Daily Record.

Estaba participando en el Great Glen Canoe Challenge para la Sociedad de Alzheimer con amigos en el momento en que estaba filmando y no note la forma inusual en el agua hasta que los espectadores comenzaron a dejar comentarios en el video señalándola.

Richard dijo: “No podía creerlo. Tuve que regresar la grabación varias veces y lo he visto un sin fin de ocasiones desde entonces. “No sé qué es, pero ciertamente tiene la misma forma que los avistamientos anteriores de Nessie.

“Cuanto más lo veo, pienso '¡maldita sea!' realmente no había nada en el área que pudiera ser. “No había madera flotante ni nada por el estilo, así que quién sabe.

“Acabábamos de estacionarme y pensé que conseguiría unas buenas fotos en la playa para mi canal de Youtube, por lo que no me di cuenta de lo que había grabado hasta que otros me dijeron que tuviera cuidado.



"Podría ser un truco de la luz, pero no podemos estar seguros".