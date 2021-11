Huésped de Airbnb en CdMx narra aterradora experiencia; imprimieron sus fotos

No mamen me acabo de hospedar en un Airbnb muy muuuy creepy. Me recibieron con globos y mi nombre escrito por todas partes. Cartas de bienvenida y se metieron a mi perfil para imprimir mi cara y poner en varios lugares. Incluso saben que soy antropólogo. No se que pensar ��. pic.twitter.com/6izlmU31Ob