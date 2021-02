Horarios ideales para dormir en menores de 5 años

Algunos siempre lo hacen con el afán de comparar y medir su éxito como padres, aquellos que tienen dificultades a la hora de dormir son los que comienzan a hablar sobre el tema, pero, si el problema es grave a veces prefieren no comenzar la plática sobre el tema.

Muchas madres con desvelo crónico pueden llegarse a sentir mal y deprimidas cuando escuchan que el bebe de la amiga duerme toda la noche.

Algunas amistades llegan incluso a perderse pues el hecho de no dormir bien puede desatar sentimientos de envidia hacia aquella madre “exitosa” que pone a sus pequeños a dormir temprano y tiene tiempo para ella.

El horario ideal para un niño menor de 5 años es entre 6 y 8 de la noche, algunas culturas prefieren que los niños se acuesten más tarde, pero en general las 8pm es el horario máximo recomendable para un pequeño la pregunta es ¿Por qué? Porque los ciclos de sueño funcionan y se relacionan con la noche y es probable que a las 8 de la noche en cualquier lugar ya esté oscuro.

Digamos que el pequeño va a dormir 12 horas, las 8 de la mañana es un horario razonable para comenzar el día en cualquier parte del mundo, además manejar horarios razonables ayuda a la integración a la sociedad.

Liliana Amaro, Experta en sueño, comúnmente es contactada para ayudar a familias con niños que tienen horarios desfasados, comenzando por arreglar la hora de dormir que suele ser cerca de la media noche y que se despiertan igual tarde entre 10 y 11 de la mañana.

Esto en un principio no causa molestia cuando uno de los padres está en casa, pero qué sucede cuando el regreso al trabajo está próximo, en realidad este horario no es funcional y es importante mencionar que por lo general otros problemas existen y son la razón de que el niño no duerma a una hora razonable.

Zzleep My Baby recomienda que las familias siempre manejen horarios razonables y de preferencia dividan los horarios de los hijos y el de los padres, esto dará como resultado tiempo libre, tiempo en familia y todos estarán más contentos, descansados y disponibles para cada día. Rutinas, Límites, Disciplina y amor son la clave para una familia feliz.