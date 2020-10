Hombre se tatúa el 70 % de su cuerpo de negro

El italiano Nicolo Saverino, a sus 27 años ya tiene el 70 % del cuerpo cubierto de tatuajes negros y se autodenomina como un "mutante" y aspira a que su aspecto coincida completamente con ese calificativo.

"Mucha gente elogia mi aspecto, me felicita por ser libre de expresarme a través de mi magnífico arte", dijo Saverino en una entrevista al diario Daily Mail.

Saverino, que trabaja de contorsionista, comenzó a cambiar su apariencia a los 18 años cubriendo su cuerpo de tatuajes completamente negros, incluidos los globos oculares. Su meta es llegar a tener el 100 % de su cuerpo tatuado.

Las modificaciones extremas no terminan en el color de su piel. Además, el joven tiene 13 piercings en la cara, dos cuernos implantados en la frente, la lengua partida en dos y escisiones en las orejas.

"Veo la belleza en lo horrible. No me gusta tener referentes o ídolos, prefiero ser original para crear sin copiar a los demás", explica.

El joven afirma que su familia y sus amigos le apoyan completamente y lo quieren tal y como es. "Enfrenté muchos problemas mientras crecía y tuve que superar muchos obstáculos, lo que también me llevó a cambiar mi apariencia. Mi abuela, a quien llamo mamá, y mi abuelo me criaron. Mi madre no estuvo presente en mi vida", contó durante la entrevista.

Su apariencia única genera reacciones contrapuestas, pero Saverino ha aprendido a dejar pasar los comentarios ofensivos sin que le hieran. "Siéntete cómodo contigo mismo y sé libre de expresarte. Nunca debes tener miedo de encontrarte a ti mismo", publica RT.