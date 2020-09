Hombre se 'quita' nariz y orejas para cumplir su sueño: ser un alien

Actualmente es común que las personas se sometan a transformaciones estéticas para verse distintas. El retoque en la nariz, una lipoescultura, etcétera. Sin embargo, también hay extremos o intervenciones extrañas que son poco comunes de hacerse. Por ejemplo, la joven que se tatuó los ojos de azul y quedó ciega o la mujer que se operó tanto para parecerse a Angelina Jolie. Entre el listado de las personas que se han hecho transformaciones extremas se encuentra el caso del francés Anthony Loffredo, quien decidió convertirse en un extraterrestre.

Actualmente lleva sólo 16 por ciento de su transformación y con ello vaya que se ve cambiado. En su última operación Anthony Loffredo se quitó parte de su nariz . A sus 31 años tiene como meta cumplir su 'Proyecto Alienígena Negro' . Quiere parecer un alien.

De acuerdo con medios internacionales, el joven se ha hecho las intervenciones en Barcelona, pues en su país no es permitido. Sin embargo, estos no son los únicos cambios que se ha realizado, pues tiene toda la piel tatuada, tiene blanco los ojos, tiene varios piercings en su rostro. También cuenta con dos implantes en su cabeza, parecidos a los que tiene Hellboy, no tiene orejas y finalmente se dividió su lengua en dos.

El antes y después del alien

A través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 178 mil likes ha compartido su transformación la cual ha sido paulatina. Incluso, tiene la imagen de su antes y después, indica Milenio.

En 2017, el hombre dio una entrevista para el periódico francés Midi Libre. En ésta expresó que siempre ha sido “apasionado de las mutaciones". "Tuve un cambio cuando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida de la manera que quería”,