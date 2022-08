Hombre organiza baby shower para sus dos esposas: "Nos tocó doble embarazo"

GUATEMALA.- En redes sociales se ha vuelto viral el caso de la celebración de un baby shower particular; se trata de dos mujeres que están embarazas al mismo tiempo del mismo hombre, quien es formalmente esposo de ambas, pues tienen una relación poliamorosa.



El padre, orgulloso, dijo que habían organizado el baby shower del doble embarazo para festejar y compartir con sus familiares. Muchos de ellos no sabían del tipo de relación que tenía el hombre, por lo que aprovecharon para darles la noticia.

Te puede interesar: "Amor, ¡estás insultando mis ahorros!" Hombre ahorra y le regala un carro a su esposa, pero a ella no le gustó



Una de las esposas, Naty, tiene ocho meses de embarazo y la otra, Paola, cinco. El padre aseguró que no planearon los embarazos, pero que estaban felices, pues llevan seis años de relación. Dijo también que desde que era un niño soñaba con tener dos parejas.



Naty dijo que está “enamorada de su relación” y agradecida por la bendición que han recibido. Aseguró que se llevan muy bien los tres, que la relación no ha sido “ni fácil ni difícil”.

En la cuenta de TikTok @iluminamemaestro fueron compartidos varios videos del día de la celebración donde las futuras mamás, junto a sus invitados, bailaron, jugaron, abrieron los regalos y también hicieron la “revelación de sexo”. Cada una tendrá una niña.



El clip sobre la entrevista que les hicieron durante el festejo cuenta ya con 1.5 millones de reproducciones y ha recibido diversos tipos de comentarios:

Al menos ellos lo está declarando abiertamente y están en común acuerdo”, “Yo no podría, pero los felicito por su valor”, “A la muchacha más joven no la veo tan convencida”, “Yo estuve en una relación poliamor, solo que yo no sabía”, “Señor, ten misericordia de la humanidad”.