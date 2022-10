Hombre modifica su auto al estilo Mad Max y ocasiona movilización militar en Culiacán

CULIACÁN, Sinaloa.- Se ocasionó fuerte movilización de elementos del Ejército en el sector Tres Ríos de Culiacán (muy cerca del sitio donde hace tres años se llevó a cabo el "Culiacanazo"), luego de que la presencia de un vehículo con lanzallamas y supuestos rifles de asalto adheridos alertara a las autoridades.

Sin embargo, cuando llegaron varias tanquetas y vehículos tipo DN-XI de la Defensa Nacional a la calle Juan Macedo de la colonia Gabriel Leyva, donde se encontraba la unidad, se llevaron una gran sorpresa.

El llamativo vehículo del alboroto se trataba simplemente de un carro basado en la temática de Mad Max, que fue "tuneado" por Alek, un hombre de San Luis Potosí que asegura sentirse identificado con el personaje de la película luego de que su vida económica, laboral y amorosa se vino abajo al vivir 30 años en EU.

Te puede interesar: VIDEO: Hombre disfrazado de Michael Myers es asesinado por policía por "amenazar" a transeúntes con un arma

El hombre fue entrevistado por medios locales y durante los cuestionamientos explicó con derrotadas palabras su historia.

“El sueño americano no existe, con muchísimo esfuerzo logré tener una vida estable y cuando más sólido estaba: bienvenido a la realidad, empezar de cero”, relató.

Para Alek, la separación con su esposa y el perder la custoia de su hijo representó una especie de apocalipsis personal, según contó.

Debido a las circunstancias, el hombre se vio obligado de volver a México para intentar comenzar desde cero en la reconstrucción de su vida, pero al llegar se atravesó con la pandemia y todos sus esfuerzos fueron vistos en vano.

Sin embargo, menciona que un par de años atrás fue que llegó a la ciudad sinaloense, donde se encontró con personas amables que le han tendido su mano y dado su apoyo, informa Milenio.

Alek menciona además que se ha enfrentado antes a algunos problemas con militares y con algunos policías por el aspecto de su vehículo "apocalíptico", pero explica que no tiene una finalidad de hacer una apología a la violencia o al delito, ni mucho menos emular a narcotraficantes, asegurando ser una persona honesta y trabajadora que hace cualquier cosa para ganarse la vida con decoro.

Yo todos los días salgo a buscar el pan de cada día, a veces estoy a punto de tirar la toalla, pero hay señales. Una de las cosas por las que me quedé en Culiacán es por los códigos que hay aquí, no hay extorsión, no hay cobro de piso, no hay secuestro, ni nada de lo que existe en otros lugares, a mí me encantó eso y soy culichi por decisión”, dijo Alek.