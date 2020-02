Hombre logró contactar a más de 200 mujeres de forma simultánea en una aplicación de citas

BÉLGICA.- Un programador de nombre Robert Winters burló la seguridad de la aplicación para encontrar pareja en Tinder.

Reconfiguró un algoritmo al que 'educó' para poder conversar con 200 mujeres al mismo tiempo. Pero esto no le duró mucho tiempo porque la aplicación lo bloqueó.

La empresa Mashable publicó que el hombre le “enseñó” a este algoritmo a mantener conversaciones básicas en una o dos direcciones dependiendo de las respuestas que recibía y logró aumentar su popularidad.

Este programa fue desarrollado por Jeffrey Li, un científico de datos. Buscó mejorar su éxito con las citas.

"He hablado con muchas amigas que estaban en aplicaciones de citas, tienden a ser abrumadoras para ellas", contó Li, a la vez que reconoció que la suerte no es la misma para un hombre que no tiene "un gran perfil".

Dos años pasaron desde que Li desarrolló el algoritmo hasta que Winters lo reconfiguró

"Creo que Tinder supo esto y me prohibió, por supuesto, de la plataforma", concluyó.

