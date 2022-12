Hombre llora al ver su fiesta sorpresa de cumpleaños; no le habían festejado porque nació en Navidad

En el mes de diciembre, muchos cumpleaños terminan olvidándose por completo entre tantos festejos, posadas y fiestas de fin de año. Por ello, una mujer decidió organizarle una fiesta de cumpleaños a su hermano, quien nació un 25 de diciembre y que nunca había celebrado por ser plena Navidad. Ante la sorpresa, el hombre terminó llorando emocionado.

En TikTok, desde la cuenta de berenicalma, se hizo público este tierno gesto.

De acuerdo con el clip, al cumpleañero le pidieron que quitara un cartel de una puerta. En ésta, descubrió que lo que iba ser una posada, en realidad era una fiest de cumpleaños, indica Milenio.

“Mi hermano cumple años el 25 de diciembre y nunca había tenido una fiesta de cumple”. El hombre encontró que, en realidad, le festejarían su cumpleaños número 50.

“Abre, Fer. No era posada, era tu cumple”, le dice la hermana al hombre.

“¿En serio?”, respondió el hombre visiblemente conmovido.

Ante el gesto, el hombre lloró y dio las gracias por el detalle en familia.

“Gracias, gracias, qué sorpresa, muchas gracias”, agregó el hombre, mientras que los asistentes le abrazaban y se escuchaban Las Mañanitas.

Como era de esperarse, el video de rápido se hizo viral con muchos comentarios:

“No manches su carita de felicidad”; “Su niño interior ya está feliz”: “Cuando no sabes cómo reaccionar porque no sabías que era una fiesta que bonito se emocionó”; “yo el cumplo el 25 y todos crudos no se quieren levantar”; “Que bonito, como dicen en vida, me hizo llorar de alegría”; “yo cumplo el 30 de diciembre y desde que tengo uso de razón me la paso en los preparativos de año nuevo”, se lee puede ver en las reacciones.