Hombre desahuciado vivía con más de 100 gatos en un pequeño departamento en España y ahora se quedaron sin hogar

ESPAÑA.- Tras el desahucio de un hombre que vivía en un departamento localizado en una provincia de Valencia, España, con más de 100 gatos, organizaciones protectoras de animales y el Gobierno español, están buscando hogar para los felinos.

En el portal RT en Español se informó que la Protectores de animales y el Ayuntamiento de la ciudad de Gandía, pensaron que habían recogido 96 gatos, pero la noche del 19 de septiembre los contaron y concluyeron que eran 120, mismos que vivían con un hombre al que desahuciaron y tuvieron que hacerse cargo de ellos.

No han visto la luz del sol y no han recibido ninguna atención veterinaria, ni desparasitación alguna desde que nacieron, aunque no hayan pasado hambre… juntos machos y hembras, criando en cada celo", publicó la organización en su cuenta de Facebook, con la esperanza de que alguien quiera adoptar algún ejemplar.