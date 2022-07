Hombre borracho termina ocasionando incendio en boda

Para muchas parejas, su fiesta de bodas es uno de los momentos más importantes. Es por eso que planean todo desde bastante tiempo atrás y contratan al mejor personal para que todo salga de acuerdo a lo previsto, desde música, banquetes, barra libre y hasta pirotecnia.

A pesar de que las cosas estén planeadas, todo se puede salir de control de un momento a otro ya que es imposible controlar a los invitados y menos cuando hay alcohol de por medio.

En redes sociales se hizo viral el video de una boda que pudo terminar en una tragedia por la imprudencia de uno de los invitados que bebió de más y mientras jugaba con una de las bengalas incendió uno de los arreglos florales.

El hombre no se pudo resistir al ritmo de I’m too sexy de Right Said Fred que se encontraba de fondo y comenzó a bailar sin darse cuenta que las chispas estaban cayendo cerca de un arreglo que se prendió, indica Milenio.

La reacción de los demás invitados fue rápida pues rápidamente comenzaron a alertar del fuego. De manera sorpresiva, el hombre se volteó y con su brazo derecho tiro el arreglo para apagarlo pisándolo.

Lo que sorprendió a todos fue que el hombre no dejó de festejar y continúo bailando al ritmo de la canción.

El video tiene ya más de 13 millones de reproducciones en las redes sociales y miles de interacciones de usuarios, algunos molestos pero también hay quienes reaccionaron con gracia a lo sucedido.