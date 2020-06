Hermosas fotografías muestran la belleza de la Vía Láctea

Capture the Atlas es un blog que se dedica a publicar imágenes hermosas de viajes, una de sus mejores trabajados y que mas les gusta tomar instantáneas es de la Vía Láctea, en dicho ya fue publicado un calendario con los mejores horarios y días para capturar la Vía Láctea, haciendo que sea más fácil para los fotógrafos conseguir imágenes extraordinarias de nuestra galaxia.

El editor Dan Zafra ha examinado una gran cantidad de imágenes para presentar las mejores 25 fotografías de la Vía Láctea de este año, la lista se ha convertido en una tradición anual de Capture the Atlas, ya que Zafra no solo presenta a astrofotógrafos conocidos, si no que también destaca a nuevos talentos.

La lista de este año incluye a fotógrafos de 14 países diferentes, así como imágenes de la Vía Láctea tomadas desde lugares remotos como la Antártida, las fotografías también resaltan el espíritu aventurero de estos viajeros y fotógrafos. Ya sean escaladores en un glaciar en los Dolomitas bajo el resplandor de la Vía Láctea o un viajero solitario de pie ante el imponente Sahara, cada fotógrafo tiene una historia que contar.

En todo caso, estas imágenes inspirarán a los fotógrafos a salir en búsqueda de la toma perfecta de la Vía Láctea. Casualmente, junio es el momento perfecto para ver la Vía Láctea, ya que el centro galáctico es visible por más tiempo durante este mes, publica Mymodernmet.