Heces de hace 14 mil años encontradas en una cueva de Oregon resultan ser humanas

Para los arqueólogos, los huesos antiguos y las herramientas de piedra son importantes líneas de evidencia, pero a veces las respuestas a nuestro pasado se pueden encontrar en montones de excremento humano, como muestra un nuevo e importante análisis.

De 2002 a 2010, los arqueólogos recolectaron docenas de coprolitos, o excrementos secos, de las cuevas de Paisley en Oregon, la más antigua datada hace 14.000 años. Un análisis genético de los coprolitos sugirió que provenían de humanos, pero algunos investigadores cuestionaron este resultado, citando la posible contaminación de las muestras.

La progenie de la caca permaneció sin resolver durante años, pero una nueva investigación está proporcionando una nueva mirada a estas pilas de estiércol rancias pero increíblemente importantes, indica Gizmodo.

Los humanos ingresaron por primera vez a América del Norte alrededor del final de la última edad de hielo, en algún momento entre 20.000 y 15.000 años atrás. Una confirmación adicional de cuándo y cómo tuvo lugar esta migración sería un gran problema, incluso si la evidencia en cuestión está literalmente llena de basura.

Los coprolitos, para durar tanto tiempo, requieren un ambiente árido. Existen muchas cuevas secas en el oeste de América del Norte, pero las Cuevas de Paisley son especiales porque son las únicas conocidas por albergar evidencia de actividad humana que se remonta a la transición del Pleistoceno-Holoceno.

Dicho esto, esta evidencia no es genial. Aparte de los supuestos coprolitos humanos, la única otra evidencia en las Cuevas de Paisley de este período tiende a ser escamas de la fabricación de herramientas de piedra (que no se pueden fechar de manera confiable) y marcas de cuerpos en los huesos de posibles presas. (que en realidad podrían ser marcas de caries hechas por animales no humanos). Aquí es donde la caca antigua puede ayudar, cuando las líneas de evidencia esqueléticas u otras son escasas o inexistentes.

“La evidencia más convincente para muchos arqueólogos fue una colección de heces preservadas que contienen ADN mitocondrial nativo americano (ADNmt) depositado hace 14.400 a 14.000 años, lo que los convierte en los restos humanos más antiguos directamente fechados en el hemisferio occidental”, John Blong, coautor del nuevo estudio y un arqueólogo de la Universidad de Newcastle, escribió en un correo electrónico a Gizmodo.

“Sin embargo, esta evidencia fue criticada porque varios de los coprolitos contenían ADNmt humano y de perro, lo que sugiere que el ADNm humano puede ser el resultado de la contaminación de las capas suprayacentes. Nadie duda de que los coprolitos son tan viejos como dicen las fechas de radiocarbono, solo dudan de que sean humanos”.

Que el análisis previo de ADNmt fuera deficiente es una posibilidad clara. Las personas y los animales han estado compartiendo estas cuevas durante milenios, por lo que es muy posible que el material genético de una pila de excremento se haya filtrado a otros.

“Si alguna vez has visto un programa de crimen en la televisión, sabes que el ADN puede llegar a todas partes”, dijo Blong. “Los organismos eliminan constantemente el ADN del cabello, las células de la piel, el sudor, la saliva, etc.”

Al mismo tiempo, el ADN es soluble en agua, lo que lo hace altamente móvil en ambientes húmedos.

“Aunque el interior de las cuevas de Paisley es muy seco, vemos indicios en los sedimentos de que hubo eventos ocasionales de humectación a corto plazo”, explicó Blong. “Imagina una tormenta con fuertes lluvias que sopla en las cuevas. La lluvia penetra en los sedimentos de la cueva y se seca uno o dos días después. Incluso en este corto período de tiempo, el agua puede transportar el ADN humano dejado por un grupo posterior hacia los sedimentos más profundos que representan un tiempo anterior”.

Afortunadamente, el ADN no es la única pista disponible para los científicos, ya que los coprolitos también contienen biomarcadores de lípidos fecales, que se pueden fijar a ciertos tipos de animales. Además, los lípidos (compuestos moleculares orgánicos que incluyen grasas, aceites, esteroides y otras señales biológicas) no son muy solubles en agua, por lo que no tienden a moverse por las cuevas cuando las cosas se mojan. También son químicamente estables, por lo que se conservan bien durante largos períodos de tiempo.

“Estas características hacen que los lípidos sean una fuente más confiable para identificar coprolitos humanos en un entorno donde los sedimentos de la cueva ocasionalmente se mojan”, dijo Blong.

Teniendo esto en cuenta, Blong, junto con la coautora del estudio Lisa-Marie Shillito y otros colegas, analizaron los biomarcadores de lípidos encontrados en 21 muestras de coprolito tomadas de las cuevas de Paisley, todas las cuales previamente se descubrió que eran de origen humano a través del análisis de ADNmt.

Los investigadores realizaron pruebas para determinar el contenido de esteroles y bilis, para distinguir las heces humanas de las producidas por otros animales. Luego, los investigadores compararon estas muestras con el sedimento circundante, descubriendo que se produjo una lixiviación mínima entre las coprolitas y el entorno de la cueva.

De las 21 muestras analizadas, 13 fueron identificadas como pertenecientes a humanos, dos de las cuales habían sido fechadas anteriormente en el marco de tiempo de 14.000 años. Curiosamente, una muestra de caca estaba vinculada a una pantera y otra a un lince. Los detalles de este análisis se publicaron ayer en Scientific Reports.

“Nuestro estudio aborda las críticas persistentes de la evidencia de ADN para la ocupación humana más temprana de las Cuevas de Paisley”, dijo Blong. “Abordamos los problemas de posible contaminación del ADN a través del análisis de biomarcadores de lípidos fecales, proporcionando evidencia de que probablemente el ADN se movía de ocupaciones humanas más jóvenes a sedimentos de cuevas y coprolitos más antiguos, pero también confirmando que las personas estaban acampando en las cuevas ya hace 14.200 años”.

Katelyn McDonough, Ph.D. candidato en el Departamento de Antropología de la Universidad Texas A&M, dijo a Gizmodo que el enfoque de biomarcadores fecales es “muy emocionante”, ya que los lípidos “se conservan mejor y se mueven menos que otros materiales, como el ADN”.

En general, “este estudio avanza y muestra el enfoque de biomarcadores fecales y es un buen argumento para el uso de este método junto con el análisis de ADN en el futuro”, dijo McDonough, quien no participó en la nueva investigación, aunque pasó tiempo trabajando en las cuevas de Paisley.

McDonough dijo que estaba “algo sorprendida” por el desacuerdo entre el ADN y las lecturas de biomarcadores para algunos de los coprolitos, “pero eso demuestra que no siempre debemos confiar únicamente en el ADN y que múltiples líneas de evidencia son mejores, cuando es posible”.

Para el nuevo estudio, los autores también fecharon directamente un remanente cultural encontrado en las cuevas. Se descubrió que un fragmento de espadaña, ya sea de una canasta o estera, tenía aproximadamente 14.000 años, “confirmando aún más la ocupación humana más temprana”, dijo Blong. McDonough dijo que la pieza de cestería directamente fechada es “increíble” y una “visión extremadamente única del uso de plantas y la producción textil hace unos 14.000 años”.

“Todavía tenemos mucho que aprender sobre cuándo llegaron las primeras personas a las Américas, de dónde vinieron y qué rutas tomaron para llegar aquí”, dijo Blong. “Nuestro estudio se suma a la creciente evidencia de que las personas estaban en las Américas hace más de 14.000 años, antes de la cultura generalizada de Clovis”.

De hecho, el nuevo documento es una prueba más de que los humanos llegaron a esta parte del mundo antes del surgimiento de la cultura Clovis y su icónica tecnología de herramientas de piedra. La gente de Clovis, que surgió hace unos 11.500 a 11.000 años, alguna vez fueron considerados los primeros habitantes de América del Norte, pero esta teoría está cada vez más en duda.

Como señaló Blong, estos coprolitos son los restos humanos más antiguos datados directamente en el hemisferio occidental, pero hay otra evidencia arqueológica importante a considerar.

Un estudio del año pasado, por ejemplo, mostró algunas de las primeras evidencias de humanos en América del Norte, específicamente en el sitio de Cooper’s Ferry en el oeste de Idaho. Las herramientas de piedra, huesos de animales, rastros de fogatas y otros signos de ocupación humana datan de hace 16.560 y 15.280 años.

También vale la pena señalar que la colosal capa de hielo que separa América del Norte de Siberia comenzó a derretirse hace unos 14.800 años. Que los humanos vivieran en las Cuevas de Paisley de Oregón poco después no es una gran sorpresa, pero es bueno tener esta evidencia adicional basada en caca.

Lo cierto es que es emocionante, porque estos coprolitos humanos tienen más historias que contar. Como Blong le dijo a Gizmodo, él y sus colegas actualmente están analizando a los coprolitos para descubrir qué estaban comiendo estos humanos pioneros.

“Estén atentos para una investigación más emocionante de las cuevas de Paisley”, dijo.