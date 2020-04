Hay una razón por la que estás teniendo sueños extraños durante la cuarentena

Los días van pasando y, aún con altibajos emocionales, cada uno está llevando la cuarentena por el coronavirus como buenamente puede. En España llevan en estado de alarma desde el pasado 14 de marzo, en México apenas llevan unos días en estado de alerta sanitaria y cada vez son más países quienes ya han mandado a sus ciudadanos a encerrarse en casa.

En este estado de excepción en el que nos encontramos tantos países unidos, también nos unen otras cosas. Nos unen los sueños extraños, muy vívidos; los problemas para dormir y de concentración. Estos son los síntomas con los que muchas personas al rededor del mundo están teniendo que lidiar en estos días de cuarentena.

Al principio de la cuarentena por el coronavirus, uno de los problemas que más tuvo la gente, según explica a Hipertextual Elena Montero, psicóloga, "era la falta de concentración". "La mente está procesando todo esto que está pasando en paralelo", indica. "Intentamos centrarnos en algo y no somos capaces porque nuestra mente está intentando entender lo que ha ocurrido y darle un sentido para sentirte protegido".

"La mente necesita saber qué ocurre para tener control y cuando lo tenemos, nos relajamos y sabemos cómo comportarnos con cada cosa porque tenemos capacidad de predecir", explica Montero. Por lo visto, los humanos "necesitamos" de esta capacidad de predecir lo que va a suceder, lo que "tiene que ver con la evolución del cerebro respecto a otras especies".

Otro de los aspectos que puede estar llamando la atención de esta nueva vida que estamos llevando es que cada vez tenemos sueños más vívidos, es decir, que nos parecen muy reales. Esto también está relacionado con toda la situación tan excepcional que estamos viviendo en estos momentos a nivel global: "Ahora mismo estamos procesando todo el rato y eso nos influye en los sueños porque, mientras dormimos, también procesamos. Elaboramos asociaciones, cosas que nos han ido ocurriendo durante el día", explica desde el otro lado de la línea telefónica esta psicóloga, que también ha hablado con Hipertextual sobre cómo afrontar el duelo en estos momentos tan difíciles.

Los problemas de sueño, como pueden ser las pesadillas, despertarse en mitad de la noche o tardar mucho en coger el sueño, también está provocados por esta cuarentena. Así que, no te preocupes porque cuando todo acabe, volverá a la normalidad.

No obstante, Montero apunta a que uno de los peligros de la cuarentena es romper con los hábitos que ya teníamos, por eso es tan importante construir una nueva rutina, aunque tenga que ser en casa: "También hay que tener en cuenta que los hábitos de sueño son muy importantes y que, ahora, hemos sufrido un cambio bastante importante del ritmo. No solo es procesar lo que nos está pasando (coronavirus, estabilidad laboral, un cambio de hábitos al no salir a la calle, etc), por eso todo el mundo está aconsejando ponerse una rutina, centrarse en cada día para no darle demasiadas vueltas a lo que está sucediendo", comenta.

Por último, otra cosa que también nos está afectando sobremanera estos días son los bulos y la gestión de la información: "Hay algún debate porque eso también está afectando a nuestra forma de procesarlo", concluye. Este es el motivo por el que muchos profesionales de la salud mental, como Montero, aconsejan dosificar los tiempos y no pasarnos el día pendientes de las últimas noticias. Hay que dejar que la cabeza desconecte, aunque no podamos salir de casa.

Una situación tan excepcional como la que estamos viviendo no es fácil, por eso los sueños que parecen muy reales, problemas para dormir, las pesadillas o la falta de concentración, son los síntomas de la cuarentena.