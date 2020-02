Hasta el uniforme se quitó un policía que fue despedido después de 20 años de servicio

CROYDON, NH (AP) – Un policía en una ciudad de New Hampshire fue despojado de sus deberes en una reunión, lo que no se imaginaron sus superiores es que el hombre se quitó prácticamente todo el uniforme.

Richard Lee ha sido jefe en la pequeña ciudad de Croydon durante 20 años. Le dijeron que entregara la llave de su crucero, sus armas y su uniforme. En ese momento se quitó la ropa ante el presidente de la junta.

“Les di mi camisa de uniforme. Les di mi cuello de tortuga, les di mi chaleco antibalas. ... Me senté en la silla, me quité las botas, me quité los pantalones, me los puse en la silla, me puse las botas y salí por la puerta ”, dijo Lee. No tenía ropa de repuesto ni un viaje a casa. Caminó casi una milla antes de que su esposa lo recogiera.

Lee dijo que si se hubiera ido con su equipo, no quería enfrentar la posibilidad de ser arrestado. Mientras se quitaba la ropa, expresó que el presidente dijo que no tenía que hacer eso, pero Lee dijo que esas eran las órdenes.

Con información de AP.