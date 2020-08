Hallan tiburones viviendo en el volcán activo Kavachi en las Islas Salomón

El documental Sharkcano se estrenó en julio en National Geographic como parte del Sharkfest de National Geographic, descubriendo a tiburones que viven y cazan alrededor de volcanes submarinos en condiciones extremas que no son apetecibles para muchas otras formas de vida.

La ingeniera oceánica Brennan Phillips dirigió un equipo a las remotas Islas Salomón en busca de actividad hidrotermal. Encontraron mucha actividad, incluidos tiburones en un volcán submarino.

El pico principal del volcán, llamado Kavachi, no estaba en erupción durante su expedición, por lo que pudieron dejar caer instrumentos, incluida una cámara de aguas profundas, en el cráter. Las imágenes revelaron tiburones martillo y tiburones sedosos viviendo en el interior, aparentemente no afectados por las temperaturas hostiles y la acidez”, un resumen que se encuentra en las notas del sitio de YouTube del canal.

Brennan Phillips, doctora en oceanografía biológica. estudiante de la Universidad de Rhode Island, dijo en el video: "La idea de que haya animales grandes como tiburones viviendo dentro de la caldera del volcán entra en conflicto con lo que sabemos sobre Kavachi, que es que hace erupción".

El Dr. Michael Heithaus de la Universidad Internacional de Florida, otro miembro del equipo, dijo a Newsweek, “no se trata solo de volcanes activos. Se trata del hábitat que crean en medio del océano. … Si no hubiera habido volcanes en ciertas áreas, no habría arrecifes ni tierra. Eso significaría que las especies de tiburones que necesitan esos hábitats no podrían vivir en esas áreas sin la presencia de un volcán”.

En realidad, hay varios sharkcanos, frente a la costa de Reunión, en el Océano Índico. El Dr. Heithaus encuentra tiburones toro aprovechando el agua turbulenta, usándola como una forma de emboscar a sus presas, así como también cerca de la isla Guadalupe, frente a la costa oeste de México.

Le dijo a Newsweek que los volcanes proporcionan nutrientes al océano y atraen a los peces, y agregó que "donde hay mucha comida, tiende a haber muchos tiburones, si no hay mucha pesca para reducir sus poblaciones".