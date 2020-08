Hachi, el perrito trotamundos que tiene su programa de turismo

Hachi es un lomito de Aguacalientes que se ha convertido en toda una estrella de la pantalla chica. Todo comenzó gracias a Josué Ruiz, productor de televisión, que logró unir su amor por los perros y su pasión por viajar, para dar vida a De pata de perro, un programa de televisión sobre turismo en el que su mascota es el protagonista y compañero de sus divertidas aventuras.

Perritos y viajes: esa es la fórmula exitosa del programa de Josué Ruiz, pues además de conocer asombrosos e intrépidos lugares, también puedes seguir las andanzas de Hachi, quien sin duda se robará tu corazón con su carisma, indica Milenio.

Las aventuras de Hachi no han pasado desapercibidas, ya que rara vez un perro se convierte en la estrella de un programa de televisión. Cuando sale de viaje, Hachi siempre lleva una cámara GoPro con la que graba sus experiencias desde su propia perspectiva.

¿Cómo surgió el programa? Por si fuera poco, Josué Ruiz y Hachi visitan lugares "pet friendly", es decir que admiten animales de compañía. "Siempre se me enfocó al contenido turístico. Cuando comencé a hacer el contenido, había mucha gente que me preguntaba sobre lugares a donde pudieran acudir con su mascota, entonces se me ocurrió darle un pequeño giro a la cuestión turística, dije: 'Ya sé, voy a combinar las dos cosas que más me gustan: el viajar y las mascotas", contó Josué Ruiz en una entrevista para Milenio Televisión.

Cabe mencionar que el programa de Hachi también promueve el cuidado y protección de las mascotas, además de la adopción, de hecho ya son alrededor de cien perros que han encontrado hogar gracias a esta producción. No cabe duda que a cualquier lugar al que vayan, los perritos siempre logran cautivarnos con su ternura y sacarnos una sonrisa. Es innegable que son los mejores amigos de los seres humanos.