Guía de regalos para esta Navidad

Sin importar la distancia, siempre hay maneras de que puedas hacer sentir cerca a tus familiares y amistades, al dar a tus amigos y familiares un detalle para hacerles saber cuánto los quieres y aprecias. Sobre esto último, sabemos que escoger regalos puede ser un poco complicado, ya que tiene que ser algo que le guste a esa persona y que no tenga ya, pero que también necesite y sea accesible para ti.

Para dar en el clavo y hacer regalos originales y significativos, te recomendamos echarle un ojo a la guía de regalos, para todos los gustos y todos los bolsillos.

Para el hogar

Regalar algo que es útil para el hogar es una buena forma de dar algo que será de utilidad para todas las personas que viven en él. Reinventa tu casa y la de tus seres queridos con productos inteligentes que funcionen a través de aplicaciones móviles o comando de voz como enchufes o focos; o bien, un asistente de Google.

Para él

¿Qué es lo que más le gusta hacer a esa persona para quien buscas regalo? Sabemos que a muchos hombres les gusta cocinar en asador o beber un buen café por las mañanas. Como dicen por ahí, el amor entra por el estómago y un asador o una cafetera son ideales para esto. Si eso no te convence, y buscas algo más manual, le puedes dar un kit de llaves para que las agregue a su colección de herramientas.

Para ella

Consciente a tu mamá, hermana, amiga o novia con algún producto que pueda ayudarle a relajarse y a tener tiempos de self care. Puede ser con una hamaca plegable para disfrutar al sol, un vaporizador para que se relaje con el olor de aceites esenciales o una televisión para que pueda ver sus series favoritas. Si no te decides, puedes escoger los 3 para que haga todo al mismo tiempo.

Para niños

A los más pequeños les suelen gustar las cosas coloridas, con sonido o movimiento o que pueden manipular con sus manos. En general, aman todo aquello que sea un festín para sus sentidos. Por esa razón no vas a fallar si les das un tren motorizado, un kit para comenzar su propio huerto o una silla inflable en forma de piña.

Para la familia

Regala a tu familia productos únicos que puedan disfrutar juntos por mucho tiempo y que promuevan la unión familiar. Por ejemplo, puedes obsequiar una sandwichera y preparar en ella deliciosos paninis para todos, una lámpara que cambia de color para poner en el área común o un centro de entretenimiento para que puedan tener noches de cine juntos.

Para tus mascotas

Por último, pero no menos importante, no olvides darle un detalle a tu compañero de cuatro patas. Su cariño y acompañamiento incondicional estarán ahí independientemente de lo que hagas, pero no está de más darles un poco de alegría con un juguete de peluche con el que se puedan distraer, una casita para dormir o un arenero portátil para tu gatito.

¿Ya decidiste qué le darás a tus seres queridos? Sabemos que un regalo no reemplaza los momentos juntos, las risas compartidas ni las pláticas vividas a lo largo de este año, pero sí son una forma de mostrarle a los demás que los aprecias y tienes en mente.