Gluten: Cómo actúa en el organismo

Muchas personas creen que el gluten en los alimentos es malo para el organismo. Esta es una creencia errada, que simplemente llevará a las personas a gastar más dinero. Conoce qué es el gluten y cómo afecta al organismo para erradicar su mala fama.

¿Qué es el gluten?

El gluten es un conjunto de proteínas que se encuentran presentes en algunos cereales, especialmente en el trigo, la cebada y el centeno. Dentro de esta mezcla de proteínas, el gluten está repleto de glutenina y gliadina, el principal ingrediente que se usa para elaborar pan.

A menos que tu organismo sufra de intolerancia al gluten, no existe una razón o evidencia científica que indique que debes evitarlo. Que un alimento está libre de gluten no significa que tu organismo lo digerirá mejor.

Una prueba a favor del gluten, y que indica que no es algo negativo para el organismo, es que ha estado incluido en la dieta humana desde la aparición de la agricultura, hace ya más de 11,000 años, informa ADN 40.

Desde que la humanidad dejó de ser nómade y comenzó a asentarse en poblados, comenzaron a plantar cereales como el trigo, que sería la base alimenticia de las principales ciudades que llegaron después.

Entonces, si fue el alimento del inicio de la civilización moderna, ¿por qué el gluten está visto hoy como un ingrediente que debe evitarse?

Cómo actúa el gluten en el organismo

Como otras proteínas, el gluten se absorbe, pasa a la sangre y de ahí al hígado. Sólo cuando la proteína del gluten no es digerida completamente, es cuando hay problemas.

Esto ocurre con las personas celíacas, que ven su intestino afectado, porque no pueden sintetizar bien el gluten.

Pero si este no es el caso, el gluten proporcionará energía y nutrientes. Como es el caso de la vitamina B9, mejor conocida como ácido fólico o la fibra dietética presente en el trigo, necesaria para una buena digestión.

Teniendo en cuenta qué es el gluten y cómo actúa, queda claro que dejar de ingerirlo no tendrá ningún efecto en cuanto a pérdida de peso o una mejor salud.

Dejar de consumirlo no solo te hará gastar más dinero, sino que también te impedirá seguir comiendo toda una gama de alimentos que contienen gluten . Algunos de ellos son:

Trigo

Cebada

Centeno

Triticale (una cruza entre el trigo y el centeno)

Avena (en algunos casos que se mezcle con otros cereales)

Cerveza (bebidas a base de cebada)

Panes

Pasteles

Dulces

Pan ácimo

Galletas dulces y saladas

Papas fritas

Salsa de carne

Imitación de carne de res o mariscos

Matzá

Fideos

Carnes procesadas

Aderezos para ensaladas

Salsas, incluida la salsa de soya

Mezclas de arroz condimentado

Refrigerios condimentados, como las papas y los totopos

Carne de ave marinada

Caldos o mezclas de sopa

Ya conoces qué es y cómo actúa en el organismo el gluten . Si crees que tu cuerpo no lo está ingiriendo bien, es mejor visitar al médico, de lo contrario no lo saques de tu dieta, ya que no tendrás ningún beneficio.