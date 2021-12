Gemelos se someten a experimento de alimentación

Los gemelos Ross y Hugo Turner, más conocidos como The Turner Twins, decidieron probar una dieta vegana y una omnívora (es decir la que incluye alimentos de origen animal y vegetales, un poco de todo) y aquí te vamos a contar cuáles fueron los resultados.

Ante la premisa de que son genéticamente idénticos, con condiciones físicas similares, el experimento sería lo ideal. Cada uno llevaría un tipo de dieta uno la vegana y el otro la omnívora, durante 12 semanas. Tendrían la misma cantidad de calorías. Además se someterían a un plan de entrenamiento físico similar. Esto para llevar un control de salud como el peso, el colesterol y la masa muscular, publica MIlenio.

Los resultados sorprendieron a todos, pues al terminar descubrieron que Hugo (quien llevó la dieta vegana) había perdido peso, su índice de grasa corporal se redujo. En total perdió cuatro kilos de peso. Además sus niveles de energía aumentaron. Se sintió más activo en el gimnasio.

Mientras que Ross, quien llevó la dieta omnívora, logró subir la grasa corporal, aumentó de peso debido a un incremento de masa muscular y aumentó 4,5 kilos, además sus niveles de colesterol se mantuvieron.

“Al llevar una dieta vegana, hay que compensarlo, así que estaba comiendo alimentos a los que realmente no estaba acostumbrado. En una dieta vegana mi enfoque mental era mucho mejor, no tenía las bajas de energía a media tarde y me sentía un poco más cargado “, explicó Hugo.

Como conclusión, los gemelos Turner dijeron que lo ideal es comer todo tipo de alimentos. Aunque aceptaron que 12 semanas de experimentos no era lo suficiente.