Gaviota choca contra una joven durante una atracción

Los hechos ocurrieron en un parque de diversiones en Estados Unidos, cuando un par de adolescentes subieron al juego SpringShot, el cual lanza a las personas a una velocidad de más de 120 kilómetros por hora, al cual subieron sin sospechar lo que les esperaba.

El momento fue captado por cámaras de seguridad donde se aprecia cómo un pájaro colisiona con una de las adolescentes al poco tiempo de que la atracción inicie su movimiento. La joven logró retirar el ave y continuó con su viaje. Por su parte, la acompañante ni siquiera se percató de lo ocurrido hasta que finalizaron su viraje y tomaron tierra.

En boca cerrada no entran palomas �� pic.twitter.com/zXN5Etmv5b — RT en Español (@ActualidadRT) July 22, 2021

"Sabía que no había vuelta atrás y que me iba a golpear. No sabía qué hacer, así que esperé a que girara. La agarré y me la quité de encima rápidamente", publica Fox 29.