Gatos espía: Qué papel jugaron estos felinos en la Guerra Fría

Los gatos difícilmente pueden ser entrenados. Son criaturas independientes a lo que quieran sus “dueños”. Así ha sido siempre y así será siempre.

Pero a la CIA en la década de 1960 le gustaba creer que podía hacer lo imposible.

El resultado, según un crítico de la agencia de espionaje, fue una "monstruosidad".

El objetivo principal de la CIA en ese momento era extraer información secreta valiosa de la Unión Soviética. Los dispositivos de escucha ofrecían la forma más sencilla de hacer esto, pero la tecnología aún no estaba a la altura.

El problema: "Estos errores recogieron todo", escribe Vince Houghton en su entretenido nuevo libro "Nuking the Moon: And Other Intelligence Schemes and Military Plots Left on the Drawing Board". Es decir, los diversos ruidos inevitables en la escena de una típica reunión secreta (el canto de los pájaros, el tránsito, etc.) a menudo oscurecían la conversación que se suponía que el dispositivo de escucha debía capturar, lo que hacía que la grabación fuera inútil.

Las mentes más brillantes de la CIA, los científicos de su División de Servicios Técnicos, encontraron una solución sorprendente: Project Acoustic Kitty, como nombre oficial del proyecto.



Fue una idea tan extraña, tan obviamente condenada al fracaso, tan representativa de las medidas desesperadas empleadas en el apogeo de la Guerra Fría, que sirve como la historia inicial en "Nuking the Moon".

Houghton, el conservador del Museo Internacional del Espionaje en Washington, DC, desenterró archivos gubernamentales que alguna vez fueron clasificados y que contienen historias de audaces propuestas militares y de espionaje que, por muy buenas razones, nunca se pusieron en práctica. "Para cada plan tan bueno como el Día D", dice su libro, "hay un esquema para atar las bombas a los murciélagos o cavar un túnel espía debajo de la embajada soviética".

La idea de Acoustic Kitty tenía algo de lógica detrás. Los gatos van a donde quieran, saltan vallas, se deslizan por las puertas. No se sienten intimidados por los guardias armados. Nadie, ni siquiera los burócratas paranoicos en regímenes autoritarios, pensaría que algo andara mal si un gato atigrado naranja pasara por allí durante una reunión secreta.

Así, la División de Servicios Técnicos de la CIA implantó un transmisor de audio en un gato de prueba, también conocido como Acoustic Kitty. Un pequeño micrófono se sentó en su oído.

La implantación, la innovadora cirugía animal de la época, funcionó. El dispositivo de escucha y el gato estaban operativos.

Pero luego los científicos trataron de hacer pasar a Acoustic Kitty por sus pasos. Varias semanas de entrenamiento resultaron frustrantes. Simplemente no pudieron lograr que el gato "se mueva constantemente de acuerdo con su misión", escribe Houghton.

Pero el fallecido Victor Marchetti, un oficial de la CIA en la década de 1950 y 1960 que luego se convirtió en un crítico de la agencia (él fue quien llamó a Project Acoustic Kitty una "monstruosidad"), dijo que las pruebas en realidad eran bastante prometedoras, gracias a un gran avance en estimulación electrónica del cerebro.

La División de Servicios Técnicos, al parecer, operó con éxito al gato y lo entrenó para ir a destinos específicos y sentarse allí por un tiempo antes de continuar. La documentación contemporánea de la CIA anunciaba el trabajo como un "logro científico notable".

Excepto que el entrenamiento y la estimulación cerebral se fueron por la ventana cada vez que el gato tenía hambre.

"Obviamente, la CIA no pudo evitar que su invento se saltara en medio de una misión para buscar un poco de Meow Mix", escribe Houghton, "así que los veterinarios y técnicos volvieron y reactivaron el cableado de Acoustic Kitty, apagando su instinto natural". para buscar sustento ".

Una vez hecho esto, los nerds espías supuestamente sacaron al gato a la calle para una última carrera en seco. El resultado, según Marchetti: Acoustic Kitty fue valiente, decidido y patriótico, y murió en el cumplimiento del deber.

No sabemos exactamente qué sucedió, o incluso si Marchetti, enojado con su antiguo empleador, inventó su versión del capítulo final de nuestro heroico gato. Porque, incluso todos estos años después, el Estado Profundo no quiere renunciar a todos sus secretos. Aquí está el título del informe Project Acoustic Kitty de la CIA: