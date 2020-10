Gato mueve la cabeza al ritmo de la música nostálgica y vuelve a 'conquistar' la Red

Un gato blanco, que se convirtió el pasado verano en un meme tras aparecer en un video en el que mueve su cabeza al ritmo de la canción 'I Wanna Dance' de Jonas Blue, volvió a 'conquistar' las redes sociales.

Este octubre, los usuarios de Twitter crearon la cuenta 'Cat Vibes To', donde comparten videos retocados que muestran cómo el felino está disfrutando de la música de videojuegos y películas populares y clips antiguos. La cuenta se hizo rápidamente viral y logró alrededor de 90.000 seguidores.

�� https://t.co/OulPDTjost pic.twitter.com/QcsiBcyBGW — RT en Español (@ActualidadRT) August 14, 2020

Así, en las imágenes publicadas se puede ver al gato escuchando la banda sonora de videojuegos como 'Grand Theft Auto: San Andreas', 'Call of Duty: Black Ops II' y 'Plants vs. Zombies'.

GTA San Andreas Theme (CJ Ver.) pic.twitter.com/ySYUdc2ub9 — Cat Vibes To (@CatVibesTo) October 18, 2020

Mientras, en otros videos la mascota disfruta del tema musical principal de la serie animada japonesa 'Sailor Moon' o de la canción 'Woke Up This Morning' de la serie de HBO 'Los Soprano'.

Sailor Moon Opening pic.twitter.com/WefuNY3wYK — Cat Vibes To (@CatVibesTo) October 22, 2020

Además, se volvieron virales los clips con las canciones 'Take On Me' de la banda noruega A-ha y 'Rap God' del rapero estadounidense Eminem, indica RT.

También, varios videos con el gato fueron compartidos por usuarios de YouTube.