Gatita sobrevivió más de 40 minutos en una lavadora

Tener un animal es una gran responsabilidad, y los gatos pueden ser muy escurridizos ya que tienen la facilidad de poder llegar a lugares más fácil que los perros.

Un felino puede ocultarse hasta en una lavadora, tal como lo hizo una gatita llamada Kitty que gracias a su silencio y el descuido de su dueña "perdió una de sus siete vidas" o al menos estuvo cerca.

"Yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido", comentó Estrella al medio Cordópolis.

Fue la hija de Estrella la que encontró a Kitty pero el animal salió corriendo rápidamente del electrodoméstico. Sus dueñas no dejaron pasar ni un momento y la llevaron al veterinario, indica Milenio.

Luego de que la revisaran, el veterinario comprobó que no hubo golpes o alguna lesión de gravedad en el felino, pero recomendó a la mujer estar más al pendiente.