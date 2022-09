Gasta más de un millón de pesos en cirugías para verse como Marilyn Monroe

Serena Smith ha pasado varias veces al quirófano para cambiar su apariencia y parecerse a Marilyn Monroe. En los procedimientos ha gastado poco más de 50 mil dólares (más de 1 millón de pesos) para parecerse a la fallecida estrella internacional.

Fue a través de medios internacionales, en donde se dio a conocer la historia de la joven originaria de California, Estados Unidos, que desde que era adolescente ha hecho todo para parecerse a Marilyn Monroe.

Se ha sometido a aumento de pecho, una rinoplastia costosa para tener una "nariz de Hollywood", también se ha puesto Botox y rellenos en los labios. Sin embargo, para ella no era suficiente, así que hace poco decidió levantarse los glúteos, indica Milenio.

Te puede interesar: Oferta se hace Viral: Le proponen pagar cirugía y que se quede con ganancias de Only fans de 6 meses

“Estoy muy contenta, creo que resultaron geniales, la cirugía cambió por completo las proporciones de mi cuerpo y me dio el aspecto más curvilíneo que buscaba. Tienes que ser extremadamente cautelosa sobre a quién eliges permitir que te opere porque estás poniendo tu vida en sus manos, especialmente con cirugías como la glúteos. Es la cirugía plástica más peligrosa con la tasa de mortalidad más alta”, dijo-según rescata Clarín-.

La joven salió bien de la cirugía, aunque dijo que se sentía “atropellada por un camión”.

“La recuperación de este procedimiento es muy intensa, definitivamente la más dura hasta el momento. Tienes que usar una prenda de compresión las 23 horas del día durante dos meses y puede ser bastante incómodo. La parte más dolorosa de la recuperación fueron las dos primeras semanas. Estaba toda dolorida cubierta de moretones y muy hinchada", agregó.

Sobre las críticas que recibe, dice que no le importan, pues no le hace mal a nadie. Y es que para muchos, la joven no se parece a la estrella de cine. ¿Tú qué opinas?

“No estoy lastimando a nadie con mis elecciones. Me gusta difundir positividad en mi página de Instagram y hacer que sea un lugar seguro para que mis fanáticos y seguidores interactúen conmigo. En la vida, nunca vas a poder complacer a todos porque no todos eligen ser felices y positivos. Todo lo que puedes hacer es controlar cómo reaccionas a las cosas y cómo las percibes", finalizó.