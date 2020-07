'Gano 100 veces más': renuncia a su empleo para ser un 'perro' en página para adultos

Sin duda, en internet podemos encontrar contenido diverso para todo gusto y preferencia. Incluso, situaciones, objetos y hasta que personas que parecieran ser muy extrañas. Tal es el caso de una joven de 21 años que radica en Texas, Estados Unidos.

La mujer dejó su trabajo para hacer contenido para adultos con un comportamiento inusual. Actúa como si fuera un perro porque, según cuenta, se siente realmente como tal. Gracias ello obtiene una ganancia fuerte de dinero al mes.

Aquí te contamos su historia. Se trata de Jenna Phillips, quien también sube contenido a TikTok. Según relató para medios internacionales, desde siempre se ha sentido como un perrito, juega, rueda y hasta busca pelotas, razón por la que vio la forma de ganar dinero con ello, indica Milenio.

“Me siento como un perro: solo quiero rodar, jugar a la pelota, que me rasquen la cabeza, correr y jugar. Todo de eso. Siempre he actuado como un cachorro, pero no de manera sexual al principio. Solía fingir que era un cachorro cuando era pequeña. Realmente amo los elogios, me encanta escuchar ‘buena chica’. Hace que mi corazón se derrita cada vez”, relató para el portal Unilad.

Antes de que la joven tomara esta decisión, trabajaba en una óptica. Como primer paso para su actual ocupación, decidió bajar la aplicación OnlyFans, en donde se sube contenido para adultos.

En un inicio subía cosas “ligth” hasta que decidió que su contenido sería actuar como un perro. La joven explicó que gracias a esta decisión el número de seguidores aumentó considerablemente.

Además dijo que no se siente mal de actuar como un perro, pues en estas plataformas es usual que las actrices actúen como gatos, conejos o zorros.

“Ha habido un gran aumento en mis seguidores desde que me mudé a hacer contenido de cachorros. La mayoría de la comunidad de cachorros es para hombres homosexuales. Cada vez que iba a comprar el equipo, era solo para hombres”, indicó.