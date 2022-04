Gana 10 mdd en la lotería, oprimió el botón equivocado en la máquina expendedora

Una mujer en Estados Unidos ganó 10 millones de dólares en la lotería luego de un error LaQuedra Edwards, de Los Ángeles, California, acababa de introducir 40 dólares en una máquina expendedora de boletos de lotería cuando alguien se topó con ella y la hizo presionar un botón que no quería.

"Simplemente chocó conmigo, no dijo nada y salió por la puerta", dijo Edwards.

La mujer por lo regular compra boletos de lotería más baratos, pero al presionar accidentalmente el botón compró un billete de Scratchers 200X con valor de 30 dólares, lo que la hizo enfadar porque acababa de 'perder' gran parte de su dinero en un solo boleto, indica Milenio.

Una vez en su auto, empezó a rascar el billete y se dio cuenta de que había ganado el premio mayor de 10 millones de dólares.

"Realmente no lo creí al principio, pero llegué a la autopista 405 y seguí mirando hacia el billete, y casi estrellé mi coche", comentó Edwards. "Me detuve, lo miré una y otra vez, lo escaneé con mi app (de la Lotería de California), y seguí pensando que esto no puede ser cierto", dijo.

La tienda donde Edwards ganó su dinero recibió un bono de 50 mil dólares por vender el boleto ganador, el que ella no tenía intención de comprar.

"Todavía estoy en estado de shock. Todo lo que recuerdo haber dicho una vez que descubrí cuánto acabo de ganar fue: '¡Soy rica!'".

Edwards expresó que va a usar su premio para comprar una casa y comenzar una organización sin fines de lucro.