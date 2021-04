Gallina se "enoja" y persigue a perro que quería jugar con sus pollitos

Hay algunos animales que hacen lo que sea con tal de proteger a sus crías, y gracias a las redes sociales se pueden ver miles de escenas de las reacciones que pueden llegar a tener estos animales.

Esta gallinado ha logrado dejar en 'shock' a miles de usuarios al protagonizar un video que ha dado vueltas en las redes sociales, donde se puede ver como protege a sus pollitos de un perro que al parecer quería jugar con ellos

Una gallina ha impactado a miles de usuarios al protagonizar un video viral en TikTok, donde se apreció el momento en que protege a sus pollitos de un perro que quería jugar.

La grabación fue publicada por @apvt13 donde se puede ver como el animal al salir del establo con sus crías y de un momento a otro un perro llamado Costras, quiso jugar con ellos.

Lo que robó la atención de los usuarios es como inmediatamente la gallina defendió a sus hijos frente al canino, comenzó a perseguirlo hasta espantarlo.

Aun la dueña del perro intento separarlos para que no se enfrentaran, pero la gallina no ocultó su furia y no se detuvo por nada, como todo una madre amorosa.

La grabación actualmente tiene más de 3 millones y media de vistas y cientos de personas mostraron lo gracioso que fue ver la actitud de la gallina.

Con información de La República