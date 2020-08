Formas en las que una mascota ayuda a vencer la ansiedad

Tener una mascota en casa puede traer muebles destrozados, gastos veterinarios y otras complicaciones a tu vida. Pero también conlleva grandes beneficios para tu salud mental y emocional, especialmente en el manejo de la ansiedad.

En los últimos años se ha dado un auge en las mascotas de apoyo emocional. No se trata de una simple moda, ya que se ha comprobado que, en muchos sentidos, convivir con un perro, gato u otro animal de compañía, tiene efectos benéficos en la salud mental y emocional de las personas, indica De 10.

Si aún no te decides a tener una mascota en casa, es hora de que leas este Top Ten con todos los impactos positivos que tienen los animales para sus dueños, en particular en las personas que padecen ansiedad.

1. Las mascotas ayudan a aliviar el sentimiento de miedoLos animales tienen un instinto muy particular para detectar cuándo tienes miedo y esta habilidad hace que de inmediato te consuelen. En el caso de los perros quizá se suban a tu regazo, mientras que los gatitos pueden lamer tu rostro o masajearte. Estos sencillos gestos son su forma de indicar que no debes temer. En los peores momentos, será un gran apoyo tener la compañía animal de tu lado.

2. Las mascotas te ayudan a socializar Si eres una persona retraída o llegas a sentirte especialmente incómodo en situaciones sociales, una mascota puede ayudarte a vencer este miedo. Al dar cosas de qué hablar o provocar situaciones que rompen el hielo, los animales ayudan a dar el primer paso para hacer nuevos amigos.Además, hay muchos grupos especializados en cuidado animal en redes sociales. Aún de forma virtual, conectar con otros amantes de las mascotas puede aliviar la soledad.

3. Las mascotas ayudan a sentir que no estás soloSi vives solo, una mascota puede ser una gran compañía. Abrazar, pasear, jugar y hasta hablar a tu amigo animal puede darte una sensación de amor incondicional. Su influencia calmante puede ayudar a combatir el agobio del aislamiento o a evitar pensamientos deprimentes.

4. Las mascotas te hacen sentir necesarioPuede sonar muy evidente, pero saber que tienes que alimentar a tu gato o pasear a tu perro da un propósito a tu día a día. Si estás un poco perdido en tu vida y has perdido la pista de tus objetivos, una mascota puede ayudarte a alinear tu rutina y tener tareas cotidianas que te harán sentir mejor.

5. Las mascotas te ayudan a hacer más ejercicioEspecialmente los perros, quienes tienen necesidades de actividad diaria para no poner tu casa patas arriba. Ellos te obligarán a ponerte los tenis y salir a dar una vuelta al vecindario. Si quieres ponerte en forma, nada mejor que un can como compañero de ejercicio. Aún en los días en los que no puedas ir al gimnasio o te sientas especialmente ansioso, jugar en casa con tu mascota mejorará tu estado de ánimo.

6. Las mascotas elevan tu autoestimaEstudios publicados por la American Psychological Association determinaron que los animales pueden mejorar la autoestima de sus dueños. Al dar amor incondicional, las mascotas también ayudan a los humanos a procesar mejor el rechazo.

7. Las mascotas reducen tus preocupaciones Tener un compañero animal puede hacer que tus preocupaciones bajen, ya que reducen la ansiedad al distraerte de ciertos pensamientos obsesivos que pueden influir en tu humor. Por muy enfrascado que estés en tu vida, los animales siempre necesitarán seguir con su rutina, animándote a seguir adelante sin importar lo que suceda.

8. Las mascotas te ayudan a vivir en el momento Mientras que las personas se llenan de complicaciones y se preocupan por el antes y después, los animales solo piensan en el presente. Seguir su ejemplo y verlos libres de estas situaciones agobiantes que existen en nuestra mente puede animarnos a vivir de una forma más relajada.

9. Las mascotas te ayudan a regular tus emociones Las mascotas responden mejor a las emociones positivas. Aunque es fácil dejarte llevar por el enojo o perder los nervios, al pensar en tu compañero animal y sus necesidades será más fácil tomarte un respiro y recuperar el control de los sentimientos negativos.

10. Las mascotas ayudan a que duermas mejorCuando tienes una mascota en casa, los horarios son muy importantes. Si empiezas a tomar siestas en el día o te levantas tarde por las mañanas, es probable que un gato hambriento te atormente con maullidos o un can ansioso te mire con reproche por no salir a pasear. Toda esta actividad valdrá la pena cuando puedas tener una rutina saludable y alinear tus hábitos con los de tu mascota. Eso significa que apreciarás mucho más los momentos de descanso que tienes libres.