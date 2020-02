Finge ser un 'fantasma' para no pagar el Uber

Algunas personas pueden hacer cosas totalmente absurdas para evitar pagar alguna deuda o servicio e Internet está llena de relatos graciosos que hablan sobre estas situaciones.

Una mujer de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, fingió ser un fantasma para no pagar un viaje de Uber.

En redes sociales el conductor de la plataforma contó la historia entre risas de los internautas.

Marcos contó que llevó a una joven hasta su casa y le pidió que esperara un momento para entrar a su casa por el dinero, sin embargo, el hombre se quedó esperando y nadie salió a pagar el servicio.

Marcos esperó por casi 10 minutos hasta que salió una mujer de la casa, a quien le explicó lo sucedido y ella respondió que no podía ser cierto pues su hija había muerto hace cuatro años.

'Me tocó dejar a una chava en la colonia Moderna, en Monterrey, el viaje fue de 87 pesos, se baja y me dice que ahorita me trae el dinero; en eso, después de unos 7 minutos, sale una señora y me dice si había dejado a alguien, le comento que esperaba a una chava que me iba a pagar y en eso me dice que era su hija pero ya había muerto hace 4 años, y sucedía eso ya varias veces con varios conductores que subían su fantasma’, escribió el joven en Facebook.

Obviamente el conductor no terminó de creerse la historia de la hija fantasma, sin embargo, dejó el asunto así y se fue.

'…nunca había visto algo así con tal de no pagar, pero me hizo la noche y ya ni le cobré jajaja’, puso al final de su publicación.

Hasta el momento este post tiene más de 4 mil reacciones y cuenta con miles de comentarios burlándose de la actitud de la 'hija fantasma', indica Excelsior.