Festejan a yegua baby shower

En redes sociales se hizo muy popular una serie de fotografías donde se muestra como le organizaron un baby shower a una yegua, en Yucatán y de acuerdo con la publicación el animal lleva el nombre de Camila.

En tan solo unos días la publicación se hizo viral con más de 57 mil me gusta y más de 5 mil comentarios por parte de los cibernautas.

Te puede interesar: Clonan especie de caballo en peligro de extinción con una muestra de hace 22 años

En la publicación la dueña Erika Couoh, junto con las fotografías se lee “Se que no eres un humano pero yo te amo como si lo fueras eres nuestra hija y se que habrá gente que me diga que estoy loca por realizarte tu baby shower pero no me importa porque se que lo disfrutaste tanto como nosotros”, publica Puente Libre.

Sin embargo, la cosa no para ahí ya que el día de ayer Erika Couoh hizo otra publicación de agradecimiento a los que la apoyaron con la organización de Camila. Los cibernautas a través de comentarios expresaron su entusiasmo por el bello detalle de los dueños de Camila.