FOTO: Jubilada británica encuentra un anillo de la época de Shakespeare

Sue Kilvert, una británica de 66 años, y desde hace cinco años aficionada a rastrear tierras con un buscador de metales, encontró un anillo de oro en un campo cerca de Shakespeare Hall (Warwickshire, Inglaterra), informa Daily Mail.

Estas tierras solían ser propiedad de la familia Shakespeare, y una leyenda local sostiene que el gran bardo escribió allí su obra cómica 'Como gustéis' ('As You Like It').

La sortija está hecha en oro y cuenta con la inscripción 'La verdad no traiciona' en su interior. Ese tipo de anillos eran un regalo popular en Inglaterra y Francia en los siglos XV y XVII.

Metal-detecting grandmother, 66, discovers a gold ring in a field near Shakespeare Hall | Daily Mail Online https://t.co/GmZ5kgNIos — Metal Detectives Group (@DetectingDigsUK) September 2, 2019

Kilvert informó sobre el hallazgo a los museos de Birmingham. Se espera que los especialistas tarden algunos meses en estudiarlo, indica RT.

La mujer desea quedarse con el anillo, pero si es reconocido como un 'tesoro' en virtud de la Ley del Tesoro aprobada en 1996, estaría legalmente obligada a ofrecerlo a la venta a un museo a un precio establecido por un comité de valuación.