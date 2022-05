Expulsan a futbolista por tener cuenta de OnlyFans

El talento de Madelene Wright en el fútbol la convirtió en uno de los íconos del deporte femenil con un futuro prometedor dentro de la industria.



Sin embargo su carrera en el mundo deportivo tendrá que esperar ya que su vida ha dado inesperados giros en los últimos años, debido a las constantes polémicas en las que se vio implicada, mismas que la dejaron fuera de su equipo, poco antes de que se convirtiera en una gran estrella de la plataforma OnlyFans.



La joven que hoy en día cuenta con más de 345 mil seguidores en su cuenta de Instagram comenzó su carrera durante 2019. En aquel entonces, sus seguidores no superan las 20 mil personas, mientras ella recién se integraba al equipo Milwall Lionesses en la división One South.

La futbolista pronto se vería envuelta en la polémica, pues el conocido medio Daily Stars publicó una video en el que la joven filmó a un perro al volante de un auto en movimiento. El escándalo se desató de inmediato. Las imágenes inundaron la red y el club tuvo que posicionarse al respecto, sin embargo este no fue el único escándalo de la joven, pues en 2020 se presentaría el escándalo que la dejaría completamente fuera de las canchas.



En el año 2020, Wright pasó a formar parte de las filas de Charlton Athletic Women, un equipo en el que, según la propia ex jugadora, se sentía muy cómoda.



Como en la primera ocasión, el escándalo la alcanzó pronto. El mismo diario que la expuso una vez revelaría imágenes de su juventud. El video en cuestión la mostraba en una fiesta con amigos, inhalando aire de un globo, mientras bebía champagne. Esto fue demasiado escándalo para el equipo, que aseguró estar decepcionado del video por "no representar los estándares que defienden".



La jugadora fue despedida poco después de la publicación y tuvo que empezar a pensar en qué haría con su vida. "Comencé a pensar si podría volver a jugar al fútbol, a qué nivel podría jugar y si otros equipos me querrían en su club", dijo a Sun Sport. La respuesta no tardó en llegar. Madelene Wright abandonaría el fútbol para ser una estrella de otra plataforma: OnlyFans.



Las polémicas en las que se vio implicada la joven no solo la pusieron en el ojo del huracán, también hicieron que consiguiera miles y miles de seguidores nuevos. Para cuando fue despedida, decenas de marcas ya buscaban colaborar con ella por su popularidad.